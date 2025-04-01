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Англия
01 апреля 2025, 05:32 | Обновлено 01 апреля 2025, 05:46
193
0

Аморим назвал игроков, которые не выйдут на поле против Ноттингема

У «чевроных дьяволов» тяжелая игра

01 апреля 2025, 05:32 | Обновлено 01 апреля 2025, 05:46
193
0
Аморим назвал игроков, которые не выйдут на поле против Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал об игроках, которые не выйдут в матче 29-го тура АПЛ против «Ноттингема».

«Точно могу сказать, что Люк Шоу не сыграет. Он начал легкие упражнения с командой, но еще полностью не готов. Такая же ситуация с Кобби Мейном - он уже тренируется по индивидуальной программе.

Лисандро Мартинес, Джонни Эванс и Айден Гэвен также пока не могут играть.

Мейсон Маунт уже был на скамейке запасных в прошлой игре. Посмотрим, как он будет чувствовать себя.

А вот Гарри Магуайр и Ленни Йоро готовы идти в бой», - прокомментировал Аморим.

1 апреля в 22:00 по киевскому времени «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» встретится с «Ноттингемом».

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Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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