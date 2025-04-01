Аморим назвал игроков, которые не выйдут на поле против Ноттингема

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал об игроках, которые не выйдут в матче 29-го тура АПЛ против «Ноттингема».

«Точно могу сказать, что Люк Шоу не сыграет. Он начал легкие упражнения с командой, но еще полностью не готов. Такая же ситуация с Кобби Мейном - он уже тренируется по индивидуальной программе.

Лисандро Мартинес, Джонни Эванс и Айден Гэвен также пока не могут играть.

Мейсон Маунт уже был на скамейке запасных в прошлой игре. Посмотрим, как он будет чувствовать себя.

А вот Гарри Магуайр и Ленни Йоро готовы идти в бой», - прокомментировал Аморим.

1 апреля в 22:00 по киевскому времени «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» встретится с «Ноттингемом».