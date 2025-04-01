Виктория настроена обыграть Буковину и выйти в исторический полуфинал

1 апреля в матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся черновицкая «Буковина» и сумская «Виктория».

Эта игра обещает быть очень интересной, ведь для каждой из команд выход в полуфинал станет историческим достижением.

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный отметил, что «Буковина» – очень хорошая команда, но его подопечные будут играть в свой футбол и не будут подстраиваться под соперника.

Капитан команды Дмитрий Ульянов вспомнил, что в 1/8 финала «Виктория» выбила из Кубка представителя Премьер-лиги ЛНЗ и попытается показать такую же игру в матче против «Буковины».

Игра начнется в 13:00 на стадионе в Черновцах.

Ранее стало известно, что на матче «Буковина» – «Виктория» ожидается аншлаг.