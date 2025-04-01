Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория настроена обыграть Буковину и выйти в исторический полуфинал
Кубок Украины
01 апреля 2025, 04:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 04:58
23
0

Виктория настроена обыграть Буковину и выйти в исторический полуфинал

Команды встретятся в Черновцах

01 апреля 2025, 04:20 | Обновлено 01 апреля 2025, 04:58
23
0
Виктория настроена обыграть Буковину и выйти в исторический полуфинал
ФК Виктория. Анатолий Бессмертный

1 апреля в матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся черновицкая «Буковина» и сумская «Виктория».

Эта игра обещает быть очень интересной, ведь для каждой из команд выход в полуфинал станет историческим достижением.

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный отметил, что «Буковина» – очень хорошая команда, но его подопечные будут играть в свой футбол и не будут подстраиваться под соперника.

Капитан команды Дмитрий Ульянов вспомнил, что в 1/8 финала «Виктория» выбила из Кубка представителя Премьер-лиги ЛНЗ и попытается показать такую же игру в матче против «Буковины».

Игра начнется в 13:00 на стадионе в Черновцах.

Ранее стало известно, что на матче «Буковина» – «Виктория» ожидается аншлаг.

По теме:
Буковина – Виктория. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Буковина – Виктория. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Защитник Александрии вернулся в общую группу
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Буковина Черновцы Анатолий Бессмертный Дмитрий Ульянов
Александр Сильченко Источник: ФК Виктория Николаевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Биатлон | 31 марта 2025, 11:47 0
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины

Дмитрий считает, что Богдан Борковский имеет потенциал для улучшения результатов

ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
Футбол | 31 марта 2025, 09:04 4
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»

Президент «Ингульца» – о проблемах с домашней ареной

Олег ФЕДОРЧУК: «Не ожидал такого провала от Черноморца»
Футбол | 31.03.2025, 20:29
Олег ФЕДОРЧУК: «Не ожидал такого провала от Черноморца»
Олег ФЕДОРЧУК: «Не ожидал такого провала от Черноморца»
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Теннис | 31.03.2025, 05:55
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.04.2025, 01:43
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 24
Бокс
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
30.03.2025, 07:05 1
Футбол
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
Склоним головы. Братья по крови – хулиган и сын гендиректора Черноморца
30.03.2025, 09:00 6
Война
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
31.03.2025, 08:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем