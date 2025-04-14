Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Карло может оказаться в Саудовской Аравии
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть клуб.
У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения Карло с мадридцами могут быть разорваны уже этим летом. По информации испанских СМИ, Анчелотти получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии, где он может возглавить один из местных топ-клубов. Отмечается, что итальянский тренер готов к новым вызовам.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.
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