Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть клуб.

У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения Карло с мадридцами могут быть разорваны уже этим летом. По информации испанских СМИ, Анчелотти получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии, где он может возглавить один из местных топ-клубов. Отмечается, что итальянский тренер готов к новым вызовам.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.