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  4. Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Саудовская Аравия
14 апреля 2025, 01:56 |
176
0

Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами

Карло может оказаться в Саудовской Аравии

14 апреля 2025, 01:56 |
176
0
Анчелотти может покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть клуб.

У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения Карло с мадридцами могут быть разорваны уже этим летом. По информации испанских СМИ, Анчелотти получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии, где он может возглавить один из местных топ-клубов. Отмечается, что итальянский тренер готов к новым вызовам.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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