Назван клуб, который сделает все, чтобы подписать Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду может летом сменить клуб.

По информации Fichajes, чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» приложит максимум усилий, чтобы подписать КриРо летом, для того, чтобы португалец принял участие в Клубном чемпионате мира 2025. Боссы «Аль-Хиляля» считают, что такое подписание поднимет имидж клуба.

Роналду рассматривает уход из «Аль-Насра» для участия в КЧМ-2025. У Криштиану завершается контракт с нынешним клубом летом 2025 года.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».