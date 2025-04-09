Назван клуб, который сделает все, чтобы подписать Роналду
На португальца нацелился «Аль-Хиляль»
Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду может летом сменить клуб.
По информации Fichajes, чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» приложит максимум усилий, чтобы подписать КриРо летом, для того, чтобы португалец принял участие в Клубном чемпионате мира 2025. Боссы «Аль-Хиляля» считают, что такое подписание поднимет имидж клуба.
Роналду рассматривает уход из «Аль-Насра» для участия в КЧМ-2025. У Криштиану завершается контракт с нынешним клубом летом 2025 года.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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