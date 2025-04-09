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Саудовская Аравия
09 апреля 2025, 04:30 |
347
0

Назван клуб, который сделает все, чтобы подписать Роналду

На португальца нацелился «Аль-Хиляль»

09 апреля 2025, 04:30 |
347
0
Назван клуб, который сделает все, чтобы подписать Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду может летом сменить клуб.

По информации Fichajes, чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» приложит максимум усилий, чтобы подписать КриРо летом, для того, чтобы португалец принял участие в Клубном чемпионате мира 2025. Боссы «Аль-Хиляля» считают, что такое подписание поднимет имидж клуба.

Роналду рассматривает уход из «Аль-Насра» для участия в КЧМ-2025. У Криштиану завершается контракт с нынешним клубом летом 2025 года.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Аль-Хиляль Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд клубный чемпионат мира по футболу трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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