Тьерри АНРИ: «Он лучший страйкер в истории футбола»

Легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал лучшего страйкера за всю историю футбола, который с легкостью забивал голы. Анри выделил француза Давида Трезеге.

«Давид Трезеге является лучшим страйкером в истории футбола, он завершал моменты очень легко. Я никогда раньше в жизни не видел, чтобы кто-то забивал с такой легкостью. Трезеге бесспорно лучший финишер, которого я когда-либо видел», – сказал Анри.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.