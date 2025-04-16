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16 апреля 2025, 00:41 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:44
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0

Тьерри АНРИ: «Он лучший страйкер в истории футбола»

Легендарный француз похвалил Давида Трезеге

16 апреля 2025, 00:41 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:44
511
0
Тьерри АНРИ: «Он лучший страйкер в истории футбола»
Getty Images/Global Images Украина. Давид Трезеге и Тьерри Анри

Легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал лучшего страйкера за всю историю футбола, который с легкостью забивал голы. Анри выделил француза Давида Трезеге.

«Давид Трезеге является лучшим страйкером в истории футбола, он завершал моменты очень легко. Я никогда раньше в жизни не видел, чтобы кто-то забивал с такой легкостью. Трезеге бесспорно лучший финишер, которого я когда-либо видел», – сказал Анри.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Давид Трезеге Тьерри Анри
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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