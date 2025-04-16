Флик больше не хочет о нем слышать. Просит Барселону его продать

Каталонская «Барселона» с большой вероятностью продаст 22-летнего Ансу Фати летом 2025 года.

По информации Elnacional, главный тренер «сине-гранатовых» Гансер-Дитерер Флик больше не хочет видеть в команде Фати. Отмечается, что сам и игрок устал ждать своего шанса и хочет ухода. «Барселона» хотела отдать Фати в аренду, однако тот настаивает на полноценном трансфере.

В этом сезоне Фати провел только восемь матчей за «Барселону» и результативными действиями не отличался. Ранее сообщалось, что Фати привлек внимание «Сельты».