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  4. Флик больше не хочет о нем слышать. Просит Барселону его продать
Испания
16 апреля 2025, 01:00 |
580
0

Флик больше не хочет о нем слышать. Просит Барселону его продать

Тренер не видит будущего в Ансу Фати, игрок тоже хочет уйти

16 апреля 2025, 01:00 |
580
0
Флик больше не хочет о нем слышать. Просит Барселону его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Каталонская «Барселона» с большой вероятностью продаст 22-летнего Ансу Фати летом 2025 года.

По информации Elnacional, главный тренер «сине-гранатовых» Гансер-Дитерер Флик больше не хочет видеть в команде Фати. Отмечается, что сам и игрок устал ждать своего шанса и хочет ухода. «Барселона» хотела отдать Фати в аренду, однако тот настаивает на полноценном трансфере.

В этом сезоне Фати провел только восемь матчей за «Барселону» и результативными действиями не отличался. Ранее сообщалось, что Фати привлек внимание «Сельты».

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Ханс-Дитер Флик Ансу Фати Барселона Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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