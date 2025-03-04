Испания04 марта 2025, 01:34 |
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На топ-таланта Барселоны нашелся новый претендент
Ансу Фати привлекает внимание «Сельты»
04 марта 2025, 01:34 |
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Испанский форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати привлекает внимание «Сельты», сообщает El Nacional.
По информации источника, у 22-летнего футболиста, который в текущем сезоне всего лишь 8 раз появился на поле, практически нет шансов остаться на Камп Ноу: в клубе не рассчитывают на игрока.
В тоже время в «Сельте» хотят использовать хорошие отношения с испанским грандом и подписать игрока ибо верят, что он еще имеет перспективы.
Ранее сообщалось о том, что в раздевалке «Барселоны» есть недопонимание.
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