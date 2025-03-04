На топ-таланта Барселоны нашелся новый претендент

Испанский форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати привлекает внимание «Сельты», сообщает El Nacional.

По информации источника, у 22-летнего футболиста, который в текущем сезоне всего лишь 8 раз появился на поле, практически нет шансов остаться на Камп Ноу: в клубе не рассчитывают на игрока.

В тоже время в «Сельте» хотят использовать хорошие отношения с испанским грандом и подписать игрока ибо верят, что он еще имеет перспективы.

Ранее сообщалось о том, что в раздевалке «Барселоны» есть недопонимание.