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Испания
04 марта 2025, 01:34 |
23
0

На топ-таланта Барселоны нашелся новый претендент

Ансу Фати привлекает внимание «Сельты»

04 марта 2025, 01:34 |
23
0
На топ-таланта Барселоны нашелся новый претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати привлекает внимание «Сельты», сообщает El Nacional.

По информации источника, у 22-летнего футболиста, который в текущем сезоне всего лишь 8 раз появился на поле, практически нет шансов остаться на Камп Ноу: в клубе не рассчитывают на игрока.

В тоже время в «Сельте» хотят использовать хорошие отношения с испанским грандом и подписать игрока ибо верят, что он еще имеет перспективы.

Ранее сообщалось о том, что в раздевалке «Барселоны» есть недопонимание.

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Ансу Фати Сельта Барселона трансферы Ла Лиги трансферы
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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