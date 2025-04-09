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  4. Барселона отказалась от Неймара. Назван его новый клуб
Major League Soccer
09 апреля 2025, 01:00 |
371
1

Барселона отказалась от Неймара. Назван его новый клуб

Бразилец перейдет в «Интер» Майами

09 апреля 2025, 01:00 |
371
1
Барселона отказалась от Неймара. Назван его новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» была заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

Однако, по информации СМИ, этот переход не состоится. Руководство «сине-грантовых» наложило вето на этот трансфер из-за возраста бразильца, его истории травм и текущей игровой формы.

Этой ситуацией готов воспользоваться представитель MLS «Интер» Майами. Руководство флоридского клуба горит идеей воссоединения трио MSN. Бразильцу также интересен вариант, который позволит ему поиграть с Месси и Суаресом. Таким образом именно «Интер» Майами – главный фаворит на Неймара.

Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».

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Неймар Интер Майами трансферы Major League Soccer (MLS) Сантос
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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Iigor6583
Та він ледащо. А ледарі ніде довго не затримуються. 
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