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  4. Челси готовит трансфер лидера Барселоны. Дают 70 миллионов евро
Англия
30 апреля 2025, 04:10 |
22
0

Челси готовит трансфер лидера Барселоны. Дают 70 миллионов евро

Жюль Кунде может оказаться в Лондоне

30 апреля 2025, 04:10 |
22
0
Челси готовит трансфер лидера Барселоны. Дают 70 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Каталонская «Барселона» летом может продать ключевого игрока линии защити.

По информации испанских СМИ, лондонский «Челси» является серьезным претендентом на французского защитника Жюля Кунде. Лондонцы готовы летом приложить максимум усилий для трансфера Кунде и предложат «Барселоне» солидную сумму – 70 миллионов евро. «Барселона» в ближайшие недели окончательно примет решение относительно будущего француза.

В этом сезоне на клубном уровне Кунде провел 52 матча, забил 4 гола и сделал восемь ассистов. Ранее сообщалось, что «Барселона» может попрощаться со звездой.

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Жюль Кунде Барселона трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ Челси
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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