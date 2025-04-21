Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Украинец оказался на девятой строчке
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал список из лучших форвардов в истории Лиги чемпионов.
Лидером рейтинга стал пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду, а за ним следует его извечный соперник Лионель Месси. Бронза списка отошла польскому голеадору Роберту Левандовски.
На четвертом месте разместился Карим Бензема, а за ним следует еще одна легенда «Реала» Рауль.
Место в рейтинге нашлось и для легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, который занял девятую строчку и опередил Килиана Мбаппе.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Лучшие форварды в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport
- Криштиану Роналду
- Лионель Месси
- Роберт Левандовски
- Карим Бензема
- Рауль
- Мохамед Салах
- Руд ван Нистелрой
- Тьерри Анри
- Андрей Шевченко
- Килиан Мбаппе
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