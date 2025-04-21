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  4. Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Лига чемпионов
21 апреля 2025, 02:12 |
135
0

Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?

Украинец оказался на девятой строчке

21 апреля 2025, 02:12 |
135
0
Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал список из лучших форвардов в истории Лиги чемпионов.

Лидером рейтинга стал пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду, а за ним следует его извечный соперник Лионель Месси. Бронза списка отошла польскому голеадору Роберту Левандовски.

На четвертом месте разместился Карим Бензема, а за ним следует еще одна легенда «Реала» Рауль.

Место в рейтинге нашлось и для легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, который занял девятую строчку и опередил Килиана Мбаппе.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие форварды в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport

  1. Криштиану Роналду
  2. Лионель Месси
  3. Роберт Левандовски
  4. Карим Бензема
  5. Рауль
  6. Мохамед Салах
  7. Руд ван Нистелрой
  8. Тьерри Анри
  9. Андрей Шевченко
  10. Килиан Мбаппе
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GiveMeSport Лионель Месси Криштиану Роналду Роберт Левандовски Мохамед Салах Руд ван Нистелрой Тьерри Анри Андрей Шевченко Лига чемпионов рейтинг
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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