Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал список из лучших форвардов в истории Лиги чемпионов.

Лидером рейтинга стал пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду, а за ним следует его извечный соперник Лионель Месси. Бронза списка отошла польскому голеадору Роберту Левандовски.

На четвертом месте разместился Карим Бензема, а за ним следует еще одна легенда «Реала» Рауль.

Место в рейтинге нашлось и для легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, который занял девятую строчку и опередил Килиана Мбаппе.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Лучшие форварды в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport