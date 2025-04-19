Вот это неожиданность! Роналду может вернуться в АПЛ, есть два варианта

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации известного арабского журналиста Насира Джаббара, Роналду рассматривает уход из «Аль-Насру» для участия в Клубном чемпионате мира 2025. На подписание Роналду претендует лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что Роналду может подписать с одним из этих клубов одномесячный контракт для участия в КЧМ-2025.

Португалец отыграл восемь сезонов за другой английский гранд «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, сколько призовых получит победитель КЧМ-2025.