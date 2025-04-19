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  4. Вот это неожиданность! Роналду может вернуться в АПЛ, есть два варианта
Англия
19 апреля 2025, 02:50 |
130
1

Вот это неожиданность! Роналду может вернуться в АПЛ, есть два варианта

Португалец может подписать месячный контракт с «Челси» или «Манчестер Сити»

19 апреля 2025, 02:50 |
130
1
Вот это неожиданность! Роналду может вернуться в АПЛ, есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации известного арабского журналиста Насира Джаббара, Роналду рассматривает уход из «Аль-Насру» для участия в Клубном чемпионате мира 2025. На подписание Роналду претендует лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что Роналду может подписать с одним из этих клубов одномесячный контракт для участия в КЧМ-2025.

Португалец отыграл восемь сезонов за другой английский гранд «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, сколько призовых получит победитель КЧМ-2025.

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Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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