Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

В воскресенье, 30 марта, состоится поединок 27-го тура Бундеслиги, в котором «Боруссия Дортмунд» на домашнем стадионе примет «Майнц». За киевским времем матч начнется в 18:30.

Боруссия

Дортмундский клуб подходит к этому противостоянию в очень нестабильной форме. Меньше двух месяцев назад команду возглавил Нико Ковач, который пришел на ранее уволенного Нури Шахина. На данный момент команда с 35 очками в активе идет на 11-м месте в Бундеслиге, уже вылетела из Кубка Германии, однако продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в плей-оф выбила «Спортинг» и «Лилль», а в ¼ финала встретится с «Барселоной».

От еврокубковой зоны «Боруссию» за 8 матчей до конца чемпионата отделяет 7 очков, и команда должна побеждать, если хочет сразиться за место в Европе на следующий сезон.

Отдельного упоминания заслуживает нападающий «шмелей» Серу Гирасси, отличившийся 24 голами в 36 матчах за клуб этого сезона.

Майнц

Скромный немецкий клуб стал настоящим открытием этого сезона. В прошлом году команда в последних турах Бундеслиги едва спаслась от вылета, а сейчас занимает 3-е место и борется за участие в Лиге чемпионов в следующем году. На данный момент коллектив имеет 45 очков (что уже на 10 больше чем за весь прошлый сезон), однако столько же имеет их ближайший преследователь – «Айнтрахт».

Козырем «Майнца» является отсутствие игр в других турнирах: из кубка Германии еще в октябре вылетели от «Баварии», а в евротурнирах не участвовали вообще.

Личные встречи

В последних 5 встречах между командами 2 победы одержал «Майнц», 2 матча закончились вничью, а 1 победу одержала «Боруссия Д». Последний раз «шмели» побеждали в этом противостоянии еще в январе 2023 года.

Однако самым памятным матчем между этими клубами является игра 34-го тура Бундеслиги 2022/23, в которой команды сыграли в результативную ничью 2:2, что позволило «Баварии» обойти дортмундский клуб в турнирной таблице и в одиннадцатый раз привезти «салатницу» в Мюнхен.

Интересные факты

В последних 10 домашних матчах в Бундеслиге «Боруссия Д» одержала 4 победы, 3 ничьи, а также потерпела 3 поражения.

В последний раз «Боруссия» побеждала «Майнц» на своем стадионе в октябре 2021 года.

В матчах на выезде «Майнц» является третьей лучшей командой чемпионата – 23 очка в 13 матчах.

У «Майнца» 4 победы за последние 5 матчей в Бундеслиге, у «Боруссии» зато же количество матчей всего 2 победные игры.

Возможные стартовые составы

Боруссия: Кобель, Шлоттербек-Чан-Антон, Бенсебайни-Гросс-Брандт-Рюерсон, Байер-Гирасси-Адеями

Майнц: Центнер, Кор-Энц-Коста, Каси-Амири-Сано-Витмер, Ли-Небель, Буркгард

Прогноз

Учитывая нестабильную форму «желто-черных», а также, что это будет первый матч после международного перерыва (9 игроков «Боруссии» ездили в свои национальные команды).

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: Боруссии Д – 1,66, ничья – 4,43, победа Майнца – 5,25. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поставлю на победу «Майнца» с форой +1 и коэффициентом 1.47.