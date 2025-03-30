Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С аутсайдером справились. Реал Сосьедад победил Вальядолид
Чемпионат Испании
Алавес
29.03.2025 19:30 – FT 0 : 2
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 марта 2025, 04:41 | Обновлено 30 марта 2025, 04:49
19
0

С аутсайдером справились. Реал Сосьедад победил Вальядолид

Команды встречались в матче 29-го тура Ла Лиги

30 марта 2025, 04:41 | Обновлено 30 марта 2025, 04:49
19
0
С аутсайдером справились. Реал Сосьедад победил Вальядолид
Getty Images/Global Images Ukraine

29 марта состоялись матчи 29-го тура испанской Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» встречался с аутсайдером чемпионата – «Вальядолидом».

На 23-й минуте Микель Оярсабаль открыл счет в матче. Во втором тайме Серхио Гомес его удвоил.

Однако завершить матч с комфортным счетом команде из Сан-Себастьяна не удалось. На 90+3-й минуте Хуан Латаса один гол отквитал.

«Реал Сосьедад» занимает 10-ю строчку, а «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу.

«Алавес» уступил „Райо Вальекано“ 0:2.

Гости уже на 2-й минуте забили гол. Его автором стал Пате Сисс. Впоследствии Хоан Хордан упустил возможность сравнять счет, не реализовав пенальти.

В итоге футболисты «Райо» забили еще раз – результативный удар на счету Педро Диаса.

«Райо Вальекано» приблизился к еврокубковой зоне, а „Алавес“ находится в зоне вылета.

Ла Ліга. 29-й тур. 29 березня

Реал Сосьєдад – Вальядолід – 2:1

Голи: Оярсабаль, 23, Гомес, 68, – Латаса, 90+3

Алавес – Райо Вальєкано – 0:2

Голи: Сісс, 2, Діаса, 58

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Диас (Райо Вальекано).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Пате Сисс (Райо Вальекано).
По теме:
Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:3. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на суперматч
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Вальядолид Алавес Райо Вальекано видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Кубковый матч с Динамо будет совсем другим»
Футбол | 30 марта 2025, 02:15 0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Кубковый матч с Динамо будет совсем другим»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Кубковый матч с Динамо будет совсем другим»

«Рух» уступил более именитому сопернику

Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове
Футбол | 29 марта 2025, 19:58 337
Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове
Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове

Через несколько дней команды Шовковского и Пономарева сыграют снова, но в Кубке Украины

Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Футбол | 29.03.2025, 07:47
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Футбол | 29.03.2025, 20:22
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Бокс | 29.03.2025, 07:25
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 13
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 2
Футбол
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем