С аутсайдером справились. Реал Сосьедад победил Вальядолид

29 марта состоялись матчи 29-го тура испанской Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» встречался с аутсайдером чемпионата – «Вальядолидом».

На 23-й минуте Микель Оярсабаль открыл счет в матче. Во втором тайме Серхио Гомес его удвоил.

Однако завершить матч с комфортным счетом команде из Сан-Себастьяна не удалось. На 90+3-й минуте Хуан Латаса один гол отквитал.

«Реал Сосьедад» занимает 10-ю строчку, а «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу.

«Алавес» уступил „Райо Вальекано“ 0:2.

Гости уже на 2-й минуте забили гол. Его автором стал Пате Сисс. Впоследствии Хоан Хордан упустил возможность сравнять счет, не реализовав пенальти.

В итоге футболисты «Райо» забили еще раз – результативный удар на счету Педро Диаса.

«Райо Вальекано» приблизился к еврокубковой зоне, а „Алавес“ находится в зоне вылета.

Ла Ліга. 29-й тур. 29 березня

Реал Сосьєдад – Вальядолід – 2:1

Голи: Оярсабаль, 23, Гомес, 68, – Латаса, 90+3

Алавес – Райо Вальєкано – 0:2

Голи: Сісс, 2, Діаса, 58