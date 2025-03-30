Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Надо было подстраховать друг друга»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 06:45 |
92
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Надо было подстраховать друг друга»

«Рух» уступил киевскому «Динамо»

30 марта 2025, 06:45 |
92
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Надо было подстраховать друг друга»
ФК Рух

Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал поражение в игре с «Динамо» в 22-м туре УПЛ.

«В эпизоде с пропущенными голами команда неслаженно сыграла в обороне - мы не подстраховали друг друга и пропустили необязательные голы.

Во втором тайме «Рух» хотел забить быстрый гол, чтобы вернуться в игру и диктовать свои условия на поле. Реализовать свои возможности нам не удалось, а «Динамо» село в оборону. К сожалению, отыграться мы не смогли.

Мы должны сплотиться и больше работать на тренировках над определенными игровыми моментами. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и получить положительный результат уже в следующем кубковом матче с «Динамо».

Нашим новичкам непросто, особенно легионерам, ведь любому футболисту, который приходит в новую команду, нужно время на адаптацию. Команда проходит тяжелый период своего становления, но это вполне нормальный процесс и нам нужно время, чтобы все этот механизм заработал слаженно»

По теме:
ВИДЕО. Оголенная девушка звезды Шахтера засветила свою красоту
Капитан Руха объяснил, почему команда не сменит свой стиль на игру за кубок
ФОТО. Красавица! Ведущая Шахтёр-TV зажгла в коротких шортах
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Денис Пидгурский
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Футбол | 29 марта 2025, 10:27 2
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?

Ниже украинского голкипера находятся всего три футболиста

Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 30 марта 2025, 07:00 0
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на суперматч
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок 29-го тура Ла Лиги состоится 30 марта и начнется в 17:15 по Киеву

Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 29.03.2025, 23:46
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29.03.2025, 09:47
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Футбол | 29.03.2025, 14:01
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
29.03.2025, 23:27 2
Бокс
Усик обратился к обидчику Майка Тайсона. Будет что-то грандиозное
Усик обратился к обидчику Майка Тайсона. Будет что-то грандиозное
29.03.2025, 00:03 1
Бокс
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
29.03.2025, 19:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем