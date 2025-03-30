Денис ПИДГУРСКИЙ: «Надо было подстраховать друг друга»

Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал поражение в игре с «Динамо» в 22-м туре УПЛ.

«В эпизоде с пропущенными голами команда неслаженно сыграла в обороне - мы не подстраховали друг друга и пропустили необязательные голы.

Во втором тайме «Рух» хотел забить быстрый гол, чтобы вернуться в игру и диктовать свои условия на поле. Реализовать свои возможности нам не удалось, а «Динамо» село в оборону. К сожалению, отыграться мы не смогли.

Мы должны сплотиться и больше работать на тренировках над определенными игровыми моментами. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и получить положительный результат уже в следующем кубковом матче с «Динамо».

Нашим новичкам непросто, особенно легионерам, ведь любому футболисту, который приходит в новую команду, нужно время на адаптацию. Команда проходит тяжелый период своего становления, но это вполне нормальный процесс и нам нужно время, чтобы все этот механизм заработал слаженно»