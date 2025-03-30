Денис ПИДГУРСКИЙ: «Надо было подстраховать друг друга»
«Рух» уступил киевскому «Динамо»
Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал поражение в игре с «Динамо» в 22-м туре УПЛ.
«В эпизоде с пропущенными голами команда неслаженно сыграла в обороне - мы не подстраховали друг друга и пропустили необязательные голы.
Во втором тайме «Рух» хотел забить быстрый гол, чтобы вернуться в игру и диктовать свои условия на поле. Реализовать свои возможности нам не удалось, а «Динамо» село в оборону. К сожалению, отыграться мы не смогли.
Мы должны сплотиться и больше работать на тренировках над определенными игровыми моментами. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и получить положительный результат уже в следующем кубковом матче с «Динамо».
Нашим новичкам непросто, особенно легионерам, ведь любому футболисту, который приходит в новую команду, нужно время на адаптацию. Команда проходит тяжелый период своего становления, но это вполне нормальный процесс и нам нужно время, чтобы все этот механизм заработал слаженно»
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