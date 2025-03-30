У Довбика возникли проблемы после победного гола за Рому

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».

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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик, который вышел в стартовом составе столичного клуба.

На 84-й минуте Довбика заменили из-за повреждения. Артем покинул поля покульгуя. Детали травмы украинского нападающего будут известны позже.