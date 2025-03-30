Италия30 марта 2025, 00:42 |
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У Довбика возникли проблемы после победного гола за Рому
Артема заменили из-за повреждения
30 марта 2025, 00:42 |
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29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».
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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик, который вышел в стартовом составе столичного клуба.
На 84-й минуте Довбика заменили из-за повреждения. Артем покинул поля покульгуя. Детали травмы украинского нападающего будут известны позже.
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