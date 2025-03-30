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  4. У Довбика возникли проблемы после победного гола за Рому
Италия
30 марта 2025, 00:42 |
848
0

У Довбика возникли проблемы после победного гола за Рому

Артема заменили из-за повреждения

30 марта 2025, 00:42 |
848
0
У Довбика возникли проблемы после победного гола за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».

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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик, который вышел в стартовом составе столичного клуба.

На 84-й минуте Довбика заменили из-за повреждения. Артем покинул поля покульгуя. Детали травмы украинского нападающего будут известны позже.

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Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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