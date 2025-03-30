Мбаппе впервые в своей карьере забил гол со штрафного
Француз оформив дубль у ворота «Леганеса»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на 76-й минуте встречи против «Леганеса» при розыгрыше штрафного отметился забитым мячом. Этот гол стал для француза первым в карьере со штрафного.
29 марта состоялся поединок 29-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Леганес». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
В текущей кампании чемпионата Испании Килиан провел 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице лиги (19 побед, 6 ничьих, 4 поражения).
🚨KYLIAN MBAPPÉ FREEKICK GOAL! pic.twitter.com/EFZvHuoyJo— Madrid Zone (@theMadridZone) March 29, 2025
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