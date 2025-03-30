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  4. Довбик рассказал, благодаря чему забил победный гол за Рому в Серии А
Италия
30 марта 2025, 00:19 |
204
0

Довбик рассказал, благодаря чему забил победный гол за Рому в Серии А

Артем поблагодарил партнеров за поддержку

30 марта 2025, 00:19 |
204
0
Довбик рассказал, благодаря чему забил победный гол за Рому в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».

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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик, который вышел в стартовом составе столичного клуба.

После матча Артем Довбик высказался о своем победном голе, поблагодарив партнеров за поддержку.

«Да, это очень тяжелый матч для нас. У нас было много возможностей в первом тайме. Это были три важных очка, и мы продолжаем свой путь.

Меня все поддерживают и это замечательно. Я стараюсь выполнять свою работу. Как нападающий я должен забивать и помогать своей команде. Сегодня было очень важно это сделать», – сказал Довбик.

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Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Roma News
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