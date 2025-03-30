Довбик рассказал, благодаря чему забил победный гол за Рому в Серии А
Артем поблагодарил партнеров за поддержку
29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».
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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик, который вышел в стартовом составе столичного клуба.
После матча Артем Довбик высказался о своем победном голе, поблагодарив партнеров за поддержку.
«Да, это очень тяжелый матч для нас. У нас было много возможностей в первом тайме. Это были три важных очка, и мы продолжаем свой путь.
Меня все поддерживают и это замечательно. Я стараюсь выполнять свою работу. Как нападающий я должен забивать и помогать своей команде. Сегодня было очень важно это сделать», – сказал Довбик.
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