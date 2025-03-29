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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 23:16 | Обновлено 29 марта 2025, 23:27
141
1

Тренер Левого Берега объяснил, почему его команда проиграла Александрии

Виталий Первак подытожил игру с командой Ротаня

29 марта 2025, 23:16 | Обновлено 29 марта 2025, 23:27
141
1
Тренер Левого Берега объяснил, почему его команда проиграла Александрии
УПЛ. Виталий Первак

Коуч «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его подопечным добиться положительного результата в сегодняшнем поединке 22 тура с «Александрией», в котором «горожане» победили со счетом 1:0:

«Мы владели информацией, что одним из «козырей» подопечных Руслана Ротаня являются домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений. Вот почему, чтобы минимизировать эти угрозы во время подготовки много внимания уделяли именно организации обороны при подаче угловых и свободных ударах. И это же надо, чтобы индивидуальная ошибка нашего игрока при розыгрыше стандарта привела к пропущенному голу, который стал решающим.

Конечно, обидно, значит следует еще тщательнее работать на тренировках. Считаю, что «Левый Берег» составил достойную конкуренцию одному из лидеров УПЛ. «Горожане» начали угрожать нашим воротам только когда мы в конце матча большими силами побежали отыгрываться и начали появляться свободные зоны. И хотя больше не пропустили, но, к сожалению, свои полумоменты не реализовали.

Александрийцы действовали так, как мы и ожидали. И могли не проиграть, если бы не та досадная ошибка при стандарте».

«Левый Берег» занимает в УПЛ 11 место, набрав 22 очка.

Ранее мы сообщали, что «Александрия» одолела «Левый Берег»

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Виталий Первак Александрия Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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PullBen
Ну Олександрія це Олександрія, друге місце в УПЛ як-не-як, такій команді не соромно програти
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