Рой Кин назвал лучшего тренера, чем Алекс Фергюсон
Ирландец выбрал Брайана Клафа
Бывший капитан английского «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал тренера, который для него был лучше легендарного Алекса Фергюсона.
«Я работал под руководством двух великолепных менеджеров, и я поставлю Брайана Клафа впереди Алекса Фергюсона по простой причине. Что было самым важным в моей футбольной карьере? Брайан Клаф подписал меня. С этого все и началось.
Да, они разные тренеры, оба блестящие. Клаф был очень искренним. А для Фергюсона это был чистый бизнес – все было бизнесом», – сказал Кин.
Ранее легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал трех лучших футболистов в истории футбола.
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