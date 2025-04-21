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  4. Рой Кин назвал лучшего тренера, чем Алекс Фергюсон
Англия
21 апреля 2025, 01:55 |
107
0

Рой Кин назвал лучшего тренера, чем Алекс Фергюсон

Ирландец выбрал Брайана Клафа

21 апреля 2025, 01:55 |
107
0
Рой Кин назвал лучшего тренера, чем Алекс Фергюсон
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Бывший капитан английского «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал тренера, который для него был лучше легендарного Алекса Фергюсона.

«Я работал под руководством двух великолепных менеджеров, и я поставлю Брайана Клафа впереди Алекса Фергюсона по простой причине. Что было самым важным в моей футбольной карьере? Брайан Клаф подписал меня. С этого все и началось.

Да, они разные тренеры, оба блестящие. Клаф был очень искренним. А для Фергюсона это был чистый бизнес – все было бизнесом», – сказал Кин.

Ранее легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал трех лучших футболистов в истории футбола.

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Брайан Клаф Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рой Кин
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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