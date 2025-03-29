Влахович достиг отметки в 100 результативных действий в Серии А
Душан отметился голевой передачей в игре против «Дженоа»
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в последнем поединке против «Дженоа» отдал ассист и достиг отметки в 100 результативных действий в Серии А (86 Г + 14 А).
29 марта состоялась игра 30-го тура чемпионата Италии между командами «Ювентус» и «Дженоа». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Йылдыз.
За время своего пребывания в Италии Влахович выступал за «Фиорентину» и «Ювентус». В составе «пурпурных» он провел 98 матчей, забил 44 гола и отдал 6 ассистов. За «старую сеньору» он сыграл 98 поединков, в которых отметился 42 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
В текущей кампании Серии А Душан принял участие в 23 встречах, забил 9 мячей и отдал 2 ассиста. «Ювентус» располагается на пятом месте в таблице лиги (14 побед, 13 ничьих, 3 поражения).
Dušan Vlahović in Serie A:— StatMuse FC (@statmusefc) March 29, 2025
100 G/A
86 Goals
14 Assists pic.twitter.com/wG1Vemn6sk
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