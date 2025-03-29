Влахович достиг отметки в 100 результативных действий в Серии А

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в последнем поединке против «Дженоа» отдал ассист и достиг отметки в 100 результативных действий в Серии А (86 Г + 14 А).

29 марта состоялась игра 30-го тура чемпионата Италии между командами «Ювентус» и «Дженоа». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Йылдыз.

За время своего пребывания в Италии Влахович выступал за «Фиорентину» и «Ювентус». В составе «пурпурных» он провел 98 матчей, забил 44 гола и отдал 6 ассистов. За «старую сеньору» он сыграл 98 поединков, в которых отметился 42 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

В текущей кампании Серии А Душан принял участие в 23 встречах, забил 9 мячей и отдал 2 ассиста. «Ювентус» располагается на пятом месте в таблице лиги (14 побед, 13 ничьих, 3 поражения).