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  4. Буяльский достиг отметки в 350 матчей за Динамо
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 21:32 | Обновлено 29 марта 2025, 22:58
278
0

Буяльский достиг отметки в 350 матчей за Динамо

Киевляне на выезде обыграли «Рух»

29 марта 2025, 21:32 | Обновлено 29 марта 2025, 22:58
278
0
Буяльский достиг отметки в 350 матчей за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский вышел на поле во встрече против «Руха» и достиг отметки в 350 сыгранных матчей в футболке киевского клуба.

29 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Рух» и «Динамо». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. Ванат и Буяльский забили по голу.

За время своего пребывания в «Динамо» Виталий забил 79 голов и отдал 62 результативные передачи. Дебютный матч за киевскую команду провел 21 сентября 2011 года в Кубке Украины против футбольного клуба «Кремень» (3:2)

В этом розыгрыше чемпионата Украины Буяльский принял участие 21 поединке, отметившись 6 забитыми мячами и таким же количеством ассистов. «Динамо» является лидером турнирной таблицы лиги (16 побед, 6 ничьих, 0 поражений).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух статистика Виталий Буяльский
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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