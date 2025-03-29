Капитан Динамо: Я себя не оцениваю, для этого есть журналисты и эксперты

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу в матче УПЛ против «Руха» (2:0).

– Вы стали автором голевой передачи и гола сегодня – можно сказать, герой матча...

– Не считаю себя героем, вся команда сыграла хорошо. Некоторые ребята готовились больше, те, кто ездил в сборные, – меньше. Но то, что обсуждали на теории, сегодня старались выполнять. Не все удавалось, но есть к чему стремиться.

– После этого был момент, когда ты пробросил мяч между ног сопернику, и «Динамо» снова едва не забило. Сознательно играл именно так?

– Каждый момент на поле нужно делать с головой и думать, для чего ты это делаешь. Я хотел пробросить между ног сопернику, и хорошо, что удалось это сделать.

– «Динамо» очень живо начало игру, сразу обеспечив себе результат. Таким был план на игру?

– Всегда хочется как можно быстрее забить. Это придает команде уверенности, а сопернику, наоборот, нервозности. Поэтому эти голы сыграли нам на руку.

– После первого забитого мяча ты собрал всех и побежали праздновать, поздравляя при этом Михайленко с рождением сына. Это было запланировано?

– Мы знали ответственность, нужно было поздравить Николая и его семью, поэтому ничего чрезвычайного не сделали.

– Во втором тайме, скажи честно, были мыслями уже в кубковом поединке, берегли силы?

– Не сказал бы, что берегли. Просто во втором тайме поле стало намного хуже - в тех моментах, где отдавали передачу в ноги, отскакивал мяч, неправильные решения принимали. Также появилась определенная нервозность, начали выбивать мяч, а впереди цепляться нам тяжело - наверное, один Ярмоленко может, поскольку ему антропометрические данные позволяют.

– Сегодняшний матч стал для тебя юбилейным, 350-м. Считаешь ли себя легендой клуба?

– Я себя никогда не оцениваю, для этого есть журналисты и эксперты. Моя задача - выходить на поле и помогать команде. Конечно, хотелось бы и 600, и 700 матчей иметь, но посмотрим, как уже будет.

– 700 матчей не имеет в своем активе даже Александр Шовковский ...

- Все когда-то бывает впервые (улыбается). Главное – ставить перед собой максимальную цель, и отталкиваться уже от нее.