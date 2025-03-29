Сане превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов
Лерой оформил дубль в ворота «Санкт-Паули»
Нападающий «Баварии» Лерой Сане в последней игре против «Санкт-Паули» оформил дубль и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству голов (11 на 10).
29 марта состоялась встреча 27-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Санкт-Паули». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.
В текущем сезоне Сане забил 9 голов в чемпионате, а также по одному в Лиге чемпионов и Кубке Германии. Всего Лерой провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись не только голами, но и 4 результативными передачами.
«Баварцы» в текущей кампании Бундеслиги находятся на первом месте в турнирной таблице (20 побед, 5 ничьих, 2 поражения).
Leroy Sané goals:— StatMuse FC (@statmusefc) March 29, 2025
11 — This season
10 — Last season pic.twitter.com/jSd5KNyaGF
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