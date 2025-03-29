Сане превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов

Нападающий «Баварии» Лерой Сане в последней игре против «Санкт-Паули» оформил дубль и превзошел свой показатель прошлого сезона по количеству голов (11 на 10).

29 марта состоялась встреча 27-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Санкт-Паули». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В текущем сезоне Сане забил 9 голов в чемпионате, а также по одному в Лиге чемпионов и Кубке Германии. Всего Лерой провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись не только голами, но и 4 результативными передачами.

«Баварцы» в текущей кампании Бундеслиги находятся на первом месте в турнирной таблице (20 побед, 5 ничьих, 2 поражения).