В Манчестер Сити отреагировали на то, что Холанд избил женщину

Звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда обвинили в избиении женщины, которая работала маскотом в клубе.

Сообщается, что Эрлинг в шутку ударил по затылку женщину, но после этого удара у нее была тошнота и боль в голове.

В «Манчестер Сити» провели собственную проверку по этому инциденту. В клубе проверили записи камер со стадиона и видеотрансляцию, однако не нашли доказательств словам женщины. Отмечается, что эта женщина больше не работает в клубе.

Женщина также обратилась в полицию, но там ей сообщили, что Холанд действовал без злого умысла.