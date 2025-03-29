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  4. В Манчестер Сити отреагировали на то, что Холанд избил женщину
Англия
29 марта 2025, 21:27 |
2241
1

В Манчестер Сити отреагировали на то, что Холанд избил женщину

В команде оправдали Эрлинга

29 марта 2025, 21:27 |
2241
1
В Манчестер Сити отреагировали на то, что Холанд избил женщину
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда обвинили в избиении женщины, которая работала маскотом в клубе.

Сообщается, что Эрлинг в шутку ударил по затылку женщину, но после этого удара у нее была тошнота и боль в голове.

В «Манчестер Сити» провели собственную проверку по этому инциденту. В клубе проверили записи камер со стадиона и видеотрансляцию, однако не нашли доказательств словам женщины. Отмечается, что эта женщина больше не работает в клубе.

Женщина также обратилась в полицию, но там ей сообщили, что Холанд действовал без злого умысла.

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Дмитрий Олейник Источник: talkSPORT
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Prokop_Andriy
цікава ситуація, ще трохи і було би як у Грінвуда
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