В Манчестер Сити отреагировали на то, что Холанд избил женщину
В команде оправдали Эрлинга
Звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда обвинили в избиении женщины, которая работала маскотом в клубе.
Сообщается, что Эрлинг в шутку ударил по затылку женщину, но после этого удара у нее была тошнота и боль в голове.
В «Манчестер Сити» провели собственную проверку по этому инциденту. В клубе проверили записи камер со стадиона и видеотрансляцию, однако не нашли доказательств словам женщины. Отмечается, что эта женщина больше не работает в клубе.
Женщина также обратилась в полицию, но там ей сообщили, что Холанд действовал без злого умысла.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может оказаться в «Севилье»
Дэн Харди считает, что украинский боксер победит американского блогера