Флик откровенно рассказал все, что думает о Реале и Анчелотти

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о мадридском «Реале» и их главном тренере Карло Анчелотти.

«Я уважаю мадридский «Реал» и их наставника Карло Анчелотти. Он – один из самых успешных тренеров в мире.

«Пару дней назад я сказал, что «Барселона» и «Реал» разные, и это хорошо. У меня никогда не было негативных мыслей о «Реале», – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.