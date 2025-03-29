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Испания
29 марта 2025, 23:08 |
632
0

Флик откровенно рассказал все, что думает о Реале и Анчелотти

Тренер «Барселоны» выразил слова уважения по отношению к принципиальному сопернику

29 марта 2025, 23:08 |
632
0
Флик откровенно рассказал все, что думает о Реале и Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о мадридском «Реале» и их главном тренере Карло Анчелотти.

«Я уважаю мадридский «Реал» и их наставника Карло Анчелотти. Он – один из самых успешных тренеров в мире.

«Пару дней назад я сказал, что «Барселона» и «Реал» разные, и это хорошо. У меня никогда не было негативных мыслей о «Реале», – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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