Испания29 марта 2025, 23:08 |
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Флик откровенно рассказал все, что думает о Реале и Анчелотти
Тренер «Барселоны» выразил слова уважения по отношению к принципиальному сопернику
29 марта 2025, 23:08 |
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Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о мадридском «Реале» и их главном тренере Карло Анчелотти.
«Я уважаю мадридский «Реал» и их наставника Карло Анчелотти. Он – один из самых успешных тренеров в мире.
«Пару дней назад я сказал, что «Барселона» и «Реал» разные, и это хорошо. У меня никогда не было негативных мыслей о «Реале», – сказал Флик.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Филк не видит больше в команде трех футболистов.
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