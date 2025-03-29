Аль-Наср может остаться без тренера. Все из-за конфликта с Роналду

Итальянский специалист Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера саудовского «Аль-Насра». Об этом пишет издание Sport Италия.

По информации источника, его пребывание в саудовском клубе достигло критической точки. Итальянский специалист встает перед трудностями как на поле, так и в отношениях внутри команды.

Сообщается, что у тренера «напряженность» в отношениях и разногласиях с форвардом команды Криштиану Роналду. Однако на оценку работы Пиоли, в первую очередь, влияет ситуация в чемпионате.

В нынешнем сезоне «Аль-Наср» занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 25 сыгранных матчей.