Аль-Наср может остаться без тренера. Все из-за конфликта с Роналду
Стефано Пиоли пока не приживается в Саудовской Аравии
Итальянский специалист Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера саудовского «Аль-Насра». Об этом пишет издание Sport Италия.
По информации источника, его пребывание в саудовском клубе достигло критической точки. Итальянский специалист встает перед трудностями как на поле, так и в отношениях внутри команды.
Сообщается, что у тренера «напряженность» в отношениях и разногласиях с форвардом команды Криштиану Роналду. Однако на оценку работы Пиоли, в первую очередь, влияет ситуация в чемпионате.
В нынешнем сезоне «Аль-Наср» занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в своем активе 51 турнирный пункт после 25 сыгранных матчей.
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