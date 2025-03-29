Тренер Леганеса: Куртуа – среди лучших в мире, Лунин показал отличную игру

Главный тренер Леганеса Борха Хименес опроверг, что отсутствие бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который пропустит матч из-за мышечного перенапряжения, будет заметным в матче его команды против Реала, который состоится 29 марта в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

«Я верю, что Куртуа – один из лучших вратарей мира, но Лунин в прошлом году показал отличную игру и является игроком своей сборной. Они оба – отличные вратари, как и все футболисты в этих командах. Это не та потеря, которую будет заметно.

Это как с одеялом: если накроешь ноги, голова останется открытой, и наоборот. Эти команды не часто сталкиваются с такими проблемами. Это важная утрата для них, но у них есть отличная замена – Андрей Лунин.

Мы подходим к игре хорошо, зная, что наши положительные и отрицательные серии в течение года очень похожи. Когда ты находишься в нижней части таблицы, ты часто не выигрываешь. Это обычная ситуация. Мы подходим к игре с такими же желаниями и иллюзиями, как и к каждой игре, понимая ее сложность.

Ожидаем тяжелую игру на Бернабеу, где соперник должен сделать много правильных шагов, чтобы выиграть, и где Реал обычно доминирует. Но это уже третий матч с ними в этом году, и в последнем матче в Кубке мы были близки к успеху.

Мы надеемся, что, как и на других больших стадионах, сможем взять что-то положительное. Наша основная задача – остаться в Ла Лиге, мы очень сосредоточены на этом».