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Англия
26 апреля 2025, 00:40 |
69
0

Арсенал и Челси нацелились на звезду сборной Украины

«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за Луниным

26 апреля 2025, 00:40 |
69
0
Арсенал и Челси нацелились на звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации 90min, «Реал» летом готов рассмотреть предложения по Андрею Лунину на фоне интереса со стороны клубов АПЛ. «Сливочные» готовы продать украинца за солидную сумму. Андрей не ищет активного ухода, однако он может рассмотреть переход из-за нехватки игровой практики.

Отмечается, что украинцем интересуются «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Арсенал Лондон Челси Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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