Джо Харт назвал лучшего вратаря за всю историю футбола

Известный британский вратарь Джо Харт, который выигрывал чемпионат Англии вместе с «Манчестер Сити», выбрал лучшего голкипера за всю историю футбола. Харт выделил легендарного Джанлуиджи Буффон.

«Лучший вратарь на все времена? Я назову Джанлуиджи Буффона», – сказал Харт.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.