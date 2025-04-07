Англия07 апреля 2025, 03:50 |
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Джо Харт назвал лучшего вратаря за всю историю футбола
Британский вратарь выделил Джанлуиджи Буффона
07 апреля 2025, 03:50 |
93
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Известный британский вратарь Джо Харт, который выигрывал чемпионат Англии вместе с «Манчестер Сити», выбрал лучшего голкипера за всю историю футбола. Харт выделил легендарного Джанлуиджи Буффон.
«Лучший вратарь на все времена? Я назову Джанлуиджи Буффона», – сказал Харт.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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