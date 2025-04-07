Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джо Харт назвал лучшего вратаря за всю историю футбола
Англия
07 апреля 2025, 03:50 |
93
0

Джо Харт назвал лучшего вратаря за всю историю футбола

Британский вратарь выделил Джанлуиджи Буффона

07 апреля 2025, 03:50 |
93
0
Джо Харт назвал лучшего вратаря за всю историю футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Харт

Известный британский вратарь Джо Харт, который выигрывал чемпионат Англии вместе с «Манчестер Сити», выбрал лучшего голкипера за всю историю футбола. Харт выделил легендарного Джанлуиджи Буффон.

«Лучший вратарь на все времена? Я назову Джанлуиджи Буффона», – сказал Харт.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

По теме:
Салах ответил, кто является лучшим вратарем в истории футбола
Угроза для Лунина и Куртуа. Анчелотти похвалил вратаря Реала
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Джанлуиджи Буффон Джо Харт
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Футбол | 06 апреля 2025, 05:50 3
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд

Украинский вратарь может оказаться в Милане

В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Футбол | 06 апреля 2025, 09:34 1
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному

Иван Телько рассказал о трансферных слухах по Ивану Калюжному

Шовковский опережает победный график Лобановского
Футбол | 06.04.2025, 23:28
Шовковский опережает победный график Лобановского
Шовковский опережает победный график Лобановского
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06.04.2025, 12:02
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
Футбол | 07.04.2025, 03:13
ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
ВИДЕО. А теперь гол: Месси все-таки забил в ворота Торонто и сравнял счет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55
Футбол
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 19
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 24
Хоккей
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем