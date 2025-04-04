Салах ответил, кто является лучшим вратарем в истории футбола

Звездный вингер «Ливерпуль» Мохамед Салах ответил на вопрос журналиста, кто является лучшим вратарем в истории футбола. Египтянин так и не смог выбрать одного и выделил четырех вратарей.

«Я не могу определиться с одним, поэтому я назову вам четырех голкиперов. Касильяс, Буффон, Алиссон и Нойер. Я уверен, что есть много других великолепных вратарей, но я всех не вспомню. Очень трудно выбрать, кто лучший», – рассказал Салах.

Ранее сообщалось, что звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.