Ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси

Трехкратный обладатель Золотого мяча Макро Ван Бастен объяснил, почему легендарный аргентинский футболист Диего Марадона лучше Лионеля Месси.

«Лионель Месси замечательный игрок, но Диего Марадона всегда имел больше личности в команде. Месси не тот, кто будет идти впереди, чтобы повести команду на войну», – сказал Макро Ван Бастен.

Ранее титулованный испанский тренер Пеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, которого он когда-либо тренировал. Пеп, который когда-то в «Барселоне» тренировал Месси, выделил вингера «Ман Сити» Фила Фодена.