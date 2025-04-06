Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси
Испания
06 апреля 2025, 00:18 |
330
3

Ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси

Марко назвал сильные стороны аргентинца

06 апреля 2025, 00:18 |
330
3
Ван Бастен объяснил, почему Марадона лучше Месси
Getty Images/Global Images Украина. Диего Марадона и Лионель Мессиhttps://www.givemesport.com/marco-van-basten-named-seven-greatest-players-football-soccer-history/

Трехкратный обладатель Золотого мяча Макро Ван Бастен объяснил, почему легендарный аргентинский футболист Диего Марадона лучше Лионеля Месси.

«Лионель Месси замечательный игрок, но Диего Марадона всегда имел больше личности в команде. Месси не тот, кто будет идти впереди, чтобы повести команду на войну», – сказал Макро Ван Бастен.

Ранее титулованный испанский тренер Пеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, которого он когда-либо тренировал. Пеп, который когда-то в «Барселоне» тренировал Месси, выделил вингера «Ман Сити» Фила Фодена.

По теме:
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
НЕЙМАР: «Он – лучший игрок в истории. Каждый мечтает с ним играть»
ФОТО. Охраннику Месси запретили выбегать на поле. Он не сможет защитить Лео
Диего Марадона Марко ван Бастен Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Футбол | 06 апреля 2025, 00:55 0
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии

Украинский вратарь поддержал своего партнера

Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Футбол | 05 апреля 2025, 19:15 49
Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу

Поединок завершился победой летучих мышей 2:1

ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже
Футбол | 05.04.2025, 19:57
ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже
ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05.04.2025, 04:24
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Футбол | 05.04.2025, 02:31
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
еще один никак не может принять тот факт что Месси лучший на все времена, этот говорит о какой то войне и способности повести за собой в бой, гребаный завистник , футбол это игра и никто не играл в нее лучше Месси
Ответить
+2
yura koshak
Тіпічний старий дід, мозги починають їхать потрохи: колись було краще, а от я..., а тоді..., от якби, таке буває з усіма. Сиди, блть і не пі_ди, ти грав ще тоді коли, світ був чорно-булим, тоже мені... Ще давай завий, шо Пеле-король футбола
Ответить
0
Serhii P.
Дурниці городить, Мессі є лідером збірної Аргентини, яка вигравала золото та срібло чемпіонату світу, а також останні два рази тріумфувала на Копа Америка. Ван Бастен може йти лісом, клоун.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 2
Футбол
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
04.04.2025, 01:38
Бокс
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
04.04.2025, 02:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем