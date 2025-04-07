Ямаль и Педри требуют от Флика выпускать футболиста в старте

Звезды «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль обратились к главному тренеру Ганса-Дитера Флика с одной просьбой.

По информации Elnacional, звезды «сине-гранатовых» попросили тренерский штаб перевести в стартовый состав испанца Феррана Торреса, который в основном в этом сезоне начинает матчи в запасе.

Несмотря на то, что Торрес часто выходит на замену, он является джокером команды. В этом сезоне провел 35 матчей и забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать испанского вингера «Барселоны» Феррана Торреса.