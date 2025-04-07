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Испания
07 апреля 2025, 04:17 |
69
0

Ямаль и Педри требуют от Флика выпускать футболиста в старте

Игроки хотят видеть Феррана Торреса в стартовом составе

07 апреля 2025, 04:17 |
69
0
Ямаль и Педри требуют от Флика выпускать футболиста в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Звезды «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль обратились к главному тренеру Ганса-Дитера Флика с одной просьбой.

По информации Elnacional, звезды «сине-гранатовых» попросили тренерский штаб перевести в стартовый состав испанца Феррана Торреса, который в основном в этом сезоне начинает матчи в запасе.

Несмотря на то, что Торрес часто выходит на замену, он является джокером команды. В этом сезоне провел 35 матчей и забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать испанского вингера «Барселоны» Феррана Торреса.

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Ферран Торрес Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Педри чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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