Ямаль и Педри требуют от Флика выпускать футболиста в старте
Игроки хотят видеть Феррана Торреса в стартовом составе
Звезды «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль обратились к главному тренеру Ганса-Дитера Флика с одной просьбой.
По информации Elnacional, звезды «сине-гранатовых» попросили тренерский штаб перевести в стартовый состав испанца Феррана Торреса, который в основном в этом сезоне начинает матчи в запасе.
Несмотря на то, что Торрес часто выходит на замену, он является джокером команды. В этом сезоне провел 35 матчей и забил 16 голов.
Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать испанского вингера «Барселоны» Феррана Торреса.
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