Лапорта отреагировал на предложение по звезде Барсы на 100 миллионов евро

Французский гранд «ПСЖ» заинтересовался испанским хавбеком «Барселоны» Гави.

По информации портала Elnacional, каталонцы исключили возможность трансфера Гави. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта напрямую ответил руководству «ПСЖ», которое предложило за игрока 100 миллионов евро, что трансфер Гави невозможен за любые деньги мира.

В этом сезоне 20-летний Гави провел 35 матчей, забил три гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Гави рассматривает английский гранд «Манчестер Юнайтед».