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  4. Лапорта отреагировал на предложение по звезде Барсы на 100 миллионов евро
Испания
30 апреля 2025, 02:55 |
159
0

Лапорта отреагировал на предложение по звезде Барсы на 100 миллионов евро

«Барселона» не планирует продавать Гави

30 апреля 2025, 02:55 |
159
0
Лапорта отреагировал на предложение по звезде Барсы на 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Французский гранд «ПСЖ» заинтересовался испанским хавбеком «Барселоны» Гави.

По информации портала Elnacional, каталонцы исключили возможность трансфера Гави. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта напрямую ответил руководству «ПСЖ», которое предложило за игрока 100 миллионов евро, что трансфер Гави невозможен за любые деньги мира.

В этом сезоне 20-летний Гави провел 35 матчей, забил три гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Гави рассматривает английский гранд «Манчестер Юнайтед».

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Гави трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Барселона ПСЖ Жоан Лапорта
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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