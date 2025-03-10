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  4. Английский топ-клуб нацелился на звезду Барсы. Это не Ямал и не Рафинья
Испания
10 марта 2025, 11:33 |
395
0

Английский топ-клуб нацелился на звезду Барсы. Это не Ямал и не Рафинья

Гави может перейти в «Манчестер Юнайтед»

10 марта 2025, 11:33 |
395
0
Английский топ-клуб нацелился на звезду Барсы. Это не Ямал и не Рафинья
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Гави, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «красные дьяволы» считают 20-летнего футболиста идеальным для Английской Премьер-лиги и готовы сделать внушительное предложение, но «сине-гранатовые» отпустят игрока лишь за большую компенсацию.

В сезоне 2024/25 Гави провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гави интересуется «Челси».

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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