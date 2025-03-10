Английский топ-клуб нацелился на звезду Барсы. Это не Ямал и не Рафинья

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Гави, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «красные дьяволы» считают 20-летнего футболиста идеальным для Английской Премьер-лиги и готовы сделать внушительное предложение, но «сине-гранатовые» отпустят игрока лишь за большую компенсацию.

В сезоне 2024/25 Гави провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гави интересуется «Челси».