Английский топ-клуб нацелился на звезду Барсы. Это не Ямал и не Рафинья
Гави может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Гави, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, «красные дьяволы» считают 20-летнего футболиста идеальным для Английской Премьер-лиги и готовы сделать внушительное предложение, но «сине-гранатовые» отпустят игрока лишь за большую компенсацию.
В сезоне 2024/25 Гави провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Гави интересуется «Челси».
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