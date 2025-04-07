Гвардиола определился с суперзвездой, которую хочет подписать

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«Манчестер Сити» нацелился на трансфер Дембеле, но в конкурентах – «МЮ»
Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле может покинуть летом команду.
По информации Todofichajes, французский вингер решил перейти в АПЛ. На него претендуют два клуба из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». Отмечается, что тренерский штаб и руководство «горожан» определило, что Дембеле есть главной целью на лето для усиления конкурентоспособности клуба.
«Красные дьяволы» уже начали переговоры с самим французом относительно летнего трансфера. «ПСЖ» требует за трансфер Дембеле 100 миллионов евро.
Ранее Дембеле получил большое предложение из Саудовской Аравии.
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