Гвардиола определился с суперзвездой, которую хочет подписать

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле может покинуть летом команду.

По информации Todofichajes, французский вингер решил перейти в АПЛ. На него претендуют два клуба из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». Отмечается, что тренерский штаб и руководство «горожан» определило, что Дембеле есть главной целью на лето для усиления конкурентоспособности клуба.

«Красные дьяволы» уже начали переговоры с самим французом относительно летнего трансфера. «ПСЖ» требует за трансфер Дембеле 100 миллионов евро.

Ранее Дембеле получил большое предложение из Саудовской Аравии.