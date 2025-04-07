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Англия
07 апреля 2025, 02:53 |
32
0

Гвардиола определился с суперзвездой, которую хочет подписать

«Манчестер Сити» нацелился на трансфер Дембеле, но в конкурентах – «МЮ»

07 апреля 2025, 02:53 |
32
0
Гвардиола определился с суперзвездой, которую хочет подписать
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле может покинуть летом команду.

По информации Todofichajes, французский вингер решил перейти в АПЛ. На него претендуют два клуба из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». Отмечается, что тренерский штаб и руководство «горожан» определило, что Дембеле есть главной целью на лето для усиления конкурентоспособности клуба.

«Красные дьяволы» уже начали переговоры с самим французом относительно летнего трансфера. «ПСЖ» требует за трансфер Дембеле 100 миллионов евро.

Ранее Дембеле получил большое предложение из Саудовской Аравии.

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трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Сити ПСЖ Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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