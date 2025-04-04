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  4. От Беллингема отказался один из лучших клубов мира
Испания
04 апреля 2025, 01:19 |
206
0

От Беллингема отказался один из лучших клубов мира

«Реал» больше не рассматривает трансфер англичанина

04 апреля 2025, 01:19 |
206
0
От Беллингема отказался один из лучших клубов мира
Talksport. Флориан Вирц и Джуд Беллингем

«Манчестер Сити» отказался от подписания лидера «Реала» Джуда Беллингема. Английский хавбек долгое время был целью для «горожан».

По информации Fichajes, «Манчестер Сити» нацелился на другого игрока. Английский гранд приложит максимум усилий для летнего подписания звезды сборной Германии и леверкузенского «Байера» Флориана Вирца.

Ради подписания Вирца «Манчестер Сити» готов пойти на побитие собственного трансферного рекорда и заплатить 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гвардиола запросил в «Манчестер Сити» два трансфера на 200 миллионов евро.

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Флориан Вирц Манчестер Сити Джуд Беллингем Реал Мадрид Байер трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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