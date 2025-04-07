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  4. РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
Англия
07 апреля 2025, 04:55 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:46
294
0

РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»

Англичанин выделил «Барселону» и Лионеля Месси

07 апреля 2025, 04:55 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:46
294
0
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил противостояние против «Барселоны» времен Лионеля Месси и Пепа Гвардиолы.

«В играх против любой другой команды я был уверен, что мы выиграем, но не против «Барселоны». В моих глазах «Барселона» – это лучшая команда, а Месси – лучший игрок. То, что он делал, невероятно», – сказал Руни.

«Манчестер Юнайтед» проиграл два финала Лиги чемпионов против «Барселоны» Пепа Гвардиолы. В обоих финалах Месси забил по одному голу.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

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Уэйн Руни Лионель Месси Барселона Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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