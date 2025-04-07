РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
Англичанин выделил «Барселону» и Лионеля Месси
Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил противостояние против «Барселоны» времен Лионеля Месси и Пепа Гвардиолы.
«В играх против любой другой команды я был уверен, что мы выиграем, но не против «Барселоны». В моих глазах «Барселона» – это лучшая команда, а Месси – лучший игрок. То, что он делал, невероятно», – сказал Руни.
«Манчестер Юнайтед» проиграл два финала Лиги чемпионов против «Барселоны» Пепа Гвардиолы. В обоих финалах Месси забил по одному голу.
Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
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