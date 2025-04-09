Реал хочет заменить Лунина вратарем, у которого Андрей выиграл конкуренцию
«Бланкоc» могут подписать Кепу Аррисабалагу
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин летом может покинуть клуб. Лунин ищет новый вызов, где сможет получить постоянную игровую практику.
По информации Goal, в случае ухода Лунина мадридцы обратятся к услугам своего бывшего вратаря Кепы Аррисабалаги. Испанский вратарь хорошо себя зарекомендовал во время аренды в Мадриде. Более того у Кепы, который сейчас на правах аренды играет за «Борнмут», летом заканчивается контракт с «Челси» и он может перейти в «Реала» на правах свободного агента.
В этом сезоне на клубном уровне Кепа провел 27 матчей, пропустил 35 голов и 6 раз отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что Анчелотти склоняется к решению, которое разозлит Лунина.
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