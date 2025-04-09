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  4. Реал хочет заменить Лунина вратарем, у которого Андрей выиграл конкуренцию
Испания
09 апреля 2025, 03:11 |
223
0

Реал хочет заменить Лунина вратарем, у которого Андрей выиграл конкуренцию

«Бланкоc» могут подписать Кепу Аррисабалагу

09 апреля 2025, 03:11 |
223
0
Реал хочет заменить Лунина вратарем, у которого Андрей выиграл конкуренцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин летом может покинуть клуб. Лунин ищет новый вызов, где сможет получить постоянную игровую практику.

По информации Goal, в случае ухода Лунина мадридцы обратятся к услугам своего бывшего вратаря Кепы Аррисабалаги. Испанский вратарь хорошо себя зарекомендовал во время аренды в Мадриде. Более того у Кепы, который сейчас на правах аренды играет за «Борнмут», летом заканчивается контракт с «Челси» и он может перейти в «Реала» на правах свободного агента.

В этом сезоне на клубном уровне Кепа провел 27 матчей, пропустил 35 голов и 6 раз отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что Анчелотти склоняется к решению, которое разозлит Лунина.

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Кепа Аррисабалага трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Андрей Лунин Реал Мадрид Борнмут Челси
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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