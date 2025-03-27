Англия27 марта 2025, 23:17 |
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Не пригодился. Английский гранд жалеет о трансфере нападающего
Джошуа Зиркзе не оправдал ожидания в Манчестере
27 марта 2025, 23:17 |
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«Манчестер Юнайтед» жалеет о подписании нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд недоволен игрой, которую показывает 23-летний футболист и в случае, если получит достойное предложение по игроку, то продаст его.
Джошуа Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом 2024 года. За 44 матча он забил 6 голов.
Ранее сообщалось о том, что голкипер английского гранда отказался переходить в Саудовскую Аравию.
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