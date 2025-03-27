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Англия
27 марта 2025, 23:17 |
312
1

Не пригодился. Английский гранд жалеет о трансфере нападающего

Джошуа Зиркзе не оправдал ожидания в Манчестере

27 марта 2025, 23:17 |
312
1
Не пригодился. Английский гранд жалеет о трансфере нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

«Манчестер Юнайтед» жалеет о подписании нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд недоволен игрой, которую показывает 23-летний футболист и в случае, если получит достойное предложение по игроку, то продаст его.

Джошуа Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом 2024 года. За 44 матча он забил 6 голов.

Ранее сообщалось о том, что голкипер английского гранда отказался переходить в Саудовскую Аравию.

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Джошуа Зиркзе Болонья Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Mark4854590
Манчестер Юнайтед зараз готовій продати будь-кого, якщо надійде гарна пропозиція. Про це керівництво клубу вже заявляло
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