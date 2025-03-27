Не пригодился. Английский гранд жалеет о трансфере нападающего

«Манчестер Юнайтед» жалеет о подписании нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд недоволен игрой, которую показывает 23-летний футболист и в случае, если получит достойное предложение по игроку, то продаст его.

Джошуа Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом 2024 года. За 44 матча он забил 6 голов.

Ранее сообщалось о том, что голкипер английского гранда отказался переходить в Саудовскую Аравию.