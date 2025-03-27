ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании 18-летнего вингера из Венесуэлы
Майкен Гонсалес поначалу будет выступать за молодежную команду криворожан
Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о том, что к нему присоединился 18-летний венесуэльский вингер Майкен Гонсалес.
Отмечается, что футболист уже присоединился к «Кривбассу» U-19, а также был включен в заявку клуба на остаток сезона.
Других подробностей перехода «Кривбасс» не сообщил, однако о том, что украинский клуб ведет переговоры по венесуэльцу в СМИ писали еще в начале марта.
По информации портала Transfermarkt, Майкен Гонсалес арендован «Кривбассом» до конца календарного года с опцией выкупа.
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