ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании 18-летнего вингера из Венесуэлы

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о том, что к нему присоединился 18-летний венесуэльский вингер Майкен Гонсалес.

Отмечается, что футболист уже присоединился к «Кривбассу» U-19, а также был включен в заявку клуба на остаток сезона.

Других подробностей перехода «Кривбасс» не сообщил, однако о том, что украинский клуб ведет переговоры по венесуэльцу в СМИ писали еще в начале марта.

По информации портала Transfermarkt, Майкен Гонсалес арендован «Кривбассом» до конца календарного года с опцией выкупа.