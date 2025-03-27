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27 марта 2025, 19:30 | Обновлено 28 марта 2025, 05:20
247
0

Известная американская теннисистка спасла раненую собаку

Даниэль Коллинз подобрала и приютила домашнее животное

27 марта 2025, 19:30 | Обновлено 28 марта 2025, 05:20
247
0
Известная американская теннисистка спасла раненую собаку
Instagram. Даниэль Коллинс

Триумфатор хардового турнира WTA 1000 в Майами 2024 года Даниэль Коллинз в этом сезоне сошла с дистанции на стадии 1/8 финала. Но и в этот раз американская теннисистка не покинула Флориду с пустыми руками.

Выходя со стадиона Hard Rock, Даниэль обнаружила посреди дороги, сбитую автомобилем, раненую собаку. 31-летняя спортсменка не осталась в стороне и подобрала раненого пса. После пяти дней, проведенных в ветеринарной клинике, собака пошла на поправку.

Теперь Крэш (так Коллинз назвала собаку) и Даниэль живут вместе как друзья.

«Было невероятно больно видеть, как собака испытывает такую сильную боль после того, как ее сбила машина и оставила посреди дороги с таким количеством людей, проезжающих мимо ее свернувшегося калачиком тела. Я рада, что смогла быть там и оказать ему необходимую помощь. Я взяла его жить к себе. Как только он выздоровеет, я отдам его в школу для собак», – написала теннисистка в своем Instagram.

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Даниэль Коллинз собака
Вячеслав Кулаковский Источник: BBC
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