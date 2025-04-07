Этот игрок вызывает восхищение у Реала. Перес хочет его купить

Мадридский «Реал» хочет купить звездного защитника в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, большой восторг у руководства и тренерского штаба «Реала» вызывает Уильям Салиба – центральный защитник «Арсенала». «Бланкос» готовы на активные действия летом 2025 года ради трансфера Салиба, мадридцы предложат за игрока 100 миллионов евро. Трансфер Салиба может стать самым дорогим переходом защитника в истории футбола.

В этом сезоне на клубном уровне Салиба провел 40 матчей и отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание мадридского «Реала».