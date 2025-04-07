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  4. Этот игрок вызывает восхищение у Реала. Перес хочет его купить
Испания
07 апреля 2025, 02:34 |
82
0

Этот игрок вызывает восхищение у Реала. Перес хочет его купить

«Бланкос» нацелились на Вильяма Салибу

07 апреля 2025, 02:34 |
82
0
Этот игрок вызывает восхищение у Реала. Перес хочет его купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Салиба

Мадридский «Реал» хочет купить звездного защитника в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, большой восторг у руководства и тренерского штаба «Реала» вызывает Уильям Салиба – центральный защитник «Арсенала». «Бланкос» готовы на активные действия летом 2025 года ради трансфера Салиба, мадридцы предложат за игрока 100 миллионов евро. Трансфер Салиба может стать самым дорогим переходом защитника в истории футбола.

В этом сезоне на клубном уровне Салиба провел 40 матчей и отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание мадридского «Реала».

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Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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