Антон БОЛЬ: «С Зарей играли в еврокубках, огромный опыт, серьезный уровень»

Защитник «Александрии» Антон Боль рассказал о выступлениях за луганскую «Зарю»:

«В Заре играл и правого, и центрального защитника? Наверное, мне удобнее играть центрального защитника, потому что, на мой взгляд, правый защитник должен быть более мобильным, чем я. Нужно быстрее двигаться, разворачиваться. Мне комфортнее играть на позиции центрального защитника.

Я попал в Зарю в период, когда там сменилось три или четыре тренера. На моей позиции играл опытный игрок. Когда в клуб приходит новый тренер, ему сразу нужно показывать результат. Боится ли он доверять молодым? Не то чтобы боится, он просто больше доверяет опытному футболисту. Фокус не на арендованном игроке, который пришел получать опыт. Поэтому сначала я не играл. Но потом хорошо проявил себя на тренировках, прошел сборы и начал время от времени выходить на поле.

Впечатления от выступлений в еврокубках? Несмотря на то, что мы играли только в Лиге конференций, это огромный опыт и серьезный уровень. Там тоже собираются достаточно сильные команды, мне очень понравилось там играть. Разница между УПЛ и еврокубками? Скажу свое личное мнение: на таком уровне играть приятнее. Считаю, что благодаря еврокубковому опыту ты быстрее растешь как футболист. Мне очень понравилось, хотелось бы чаще туда попадать.

Насколько доверяли в Заре? Сложно ответить на этот вопрос, потому что тренеры постоянно менялись, и времени, чтобы заслужить доверие, было мало. После травмы в Заре была операция? Нет, операции не было. Потом я восстанавливался. Даже сейчас немного ощущаются последствия, к тому же я полгода был без команды. Нужно набрать форму, чтобы уверенно чувствовать себя на поле».