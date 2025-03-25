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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 22:59 | Обновлено 25 марта 2025, 23:17
138
0

Антон БОЛЬ: «Уже вскоре буду выходить на поле, тренироваться с командой»

Защитник «Александрии» рассказал о восстановлении от травмы

25 марта 2025, 22:59 | Обновлено 25 марта 2025, 23:17
138
0
Антон БОЛЬ: «Уже вскоре буду выходить на поле, тренироваться с командой»
ФК Олександрия. Антон Боль

Защитник «Александрии» Антон Боль рассказал о восстановлении после травмы и поделился впечатлениями от работы с Русланом Ротанем:

«По плану, уже скоро буду выходить на поле, тренироваться с командой. Возможно, после паузы на матчи сборных смогу помочь команде. Сейчас вроде ничего не беспокоит, постепенно набираю форму.

Вариант с Александрией у меня был на горизонте довольно давно, еще до того, как я был арендован Зарей. В тот момент у меня было два варианта: либо Заря, либо Александрия. Я выбрал Зарю, потому что они играли в еврокубках.

Фактор, который больше всего повлиял на мой переход в Александрию, — главный тренер Руслан Ротань. Была история, что он дарил бутсы? Это было очень давно, когда меня впервые вызвали в сборную. Общались ли мы с ним перед трансфером? Да, общались. Мы сошлись на том, что мне стоит переходить в Александрию. Его предложение совпало с моим желанием, поэтому я принял такое решение.

Когда ожидать на поле? Честно, не могу ответить на этот вопрос. Не хочу загадывать наперед. Думаю, что могу помочь Александрии, а клуб может помочь мне в развитии моей персональной карьеры. Считаю, что Александрия вполне может стабильно бороться за топ-3 в Украине.

Тренерские идеи Ротаня? Тренерский штаб, весь клубный персонал и команда в целом работают на очень высоком уровне. По сравнению с тем, что сейчас есть в Украине, это довольно высокий уровень. То понимание футбола, которое дает тренерский штаб, мне очень нравится. Много наигранных комбинаций, много позиционной игры. В Александрии игра идет за счет ума, а не физической силы, и это мне очень импонирует. Команда сейчас сильно прогрессирует».

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Александрия Антон Боль Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань восстановление
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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