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  4. Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Испания
08 апреля 2025, 00:28 |
759
0

Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола

Португалец назвал себя, Месси и Зидана

08 апреля 2025, 00:28 |
759
0
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду из саудовского клуба «Аль-Наср» назвал трех лучших игроков современного футбола.

«В список трех лучших игроков я включу себя, наверное Лионель Месси и Зинедина Зидана», – сказал Роналду.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Зинедин Зидан Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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