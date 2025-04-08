Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола

Пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду из саудовского клуба «Аль-Наср» назвал трех лучших игроков современного футбола.

«В список трех лучших игроков я включу себя, наверное Лионель Месси и Зинедина Зидана», – сказал Роналду.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.