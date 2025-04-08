Испания08 апреля 2025, 00:28 |
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Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Португалец назвал себя, Месси и Зидана
08 апреля 2025, 00:28 |
759
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Пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду из саудовского клуба «Аль-Наср» назвал трех лучших игроков современного футбола.
«В список трех лучших игроков я включу себя, наверное Лионель Месси и Зинедина Зидана», – сказал Роналду.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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