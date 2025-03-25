ВИДЕО. Технично и в одно касание. Вьюнник оформил дубль в игре с Польшей
Перед этим украинцы пропустили
Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй товарищеский матч во время сборов в марте.
25 марта в 16:00 украинская команда в городе Белек (Турция) играет контрольный поединок с командой Польши U-21.
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На 67-й минуте украинцы во второй раз вышли вперед. Богдан Вьюнник откликнулся на передачу партнера и в одно касание пробил в правый нижний угол ворот - 2:1 в пользу Украины.
В начале первого тайма поляки сравняли счет после ошибки центральных защитников нашей сборной.
На 78-й минуте поляки снова сравняли счет.
Гол Вьюнника на 67-й минуте
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