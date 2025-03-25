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Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2025, 17:42 |
159
0

ВИДЕО. Технично и в одно касание. Вьюнник оформил дубль в игре с Польшей

Перед этим украинцы пропустили

25 марта 2025, 17:42 |
159
0
ВИДЕО. Технично и в одно касание. Вьюнник оформил дубль в игре с Польшей
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй товарищеский матч во время сборов в марте.

25 марта в 16:00 украинская команда в городе Белек (Турция) играет контрольный поединок с командой Польши U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте украинцы во второй раз вышли вперед. Богдан Вьюнник откликнулся на передачу партнера и в одно касание пробил в правый нижний угол ворот - 2:1 в пользу Украины.

В начале первого тайма поляки сравняли счет после ошибки центральных защитников нашей сборной.

На 78-й минуте поляки снова сравняли счет.

Гол Вьюнника на 67-й минуте


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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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