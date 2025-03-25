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25 марта 2025, 15:51 |
968
0

ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку в Металлисте 1925

Дария Билодид показала свои футбольные скиллы

25 марта 2025, 15:51 |
968
0
ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку в Металлисте 1925
Instagram. Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид начала тренироваться в составе женской команды «Металлист 1925».

Спортсменка опубликовала ряд фото и видео в Instagram-сторис, показав свои футбольные навыки.

Напомним, что ранее Билодид подписала профессиональный контракт с клубом, а до этого была амбассадором харьковского клуба.

«Первая тренировка с командой «Металлист 1925» 💪🔥», – подписала одно из сторис новоявленная футболистка.

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фото Дарья Билодид Металлист 1925
Максим Лапченко Источник: Instagram
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