Другие новости25 марта 2025, 15:51 |
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ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку в Металлисте 1925
Дария Билодид показала свои футбольные скиллы
25 марта 2025, 15:51 |
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид начала тренироваться в составе женской команды «Металлист 1925».
Спортсменка опубликовала ряд фото и видео в Instagram-сторис, показав свои футбольные навыки.
Напомним, что ранее Билодид подписала профессиональный контракт с клубом, а до этого была амбассадором харьковского клуба.
«Первая тренировка с командой «Металлист 1925» 💪🔥», – подписала одно из сторис новоявленная футболистка.
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