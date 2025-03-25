ВИДЕО. Билодид провела первую тренировку в Металлисте 1925

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид начала тренироваться в составе женской команды «Металлист 1925».

Спортсменка опубликовала ряд фото и видео в Instagram-сторис, показав свои футбольные навыки.

Напомним, что ранее Билодид подписала профессиональный контракт с клубом, а до этого была амбассадором харьковского клуба.

«Первая тренировка с командой «Металлист 1925» 💪🔥», – подписала одно из сторис новоявленная футболистка.