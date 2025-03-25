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  4. Ярослав Ракицкий может присоединиться к Черноморцу. Реакция болельщиков
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 15:17 | Обновлено 25 марта 2025, 15:18
1166
3

Ярослав Ракицкий может присоединиться к Черноморцу. Реакция болельщиков

Бывший защитник донецкого «Шахтера» может возобновить карьеру

25 марта 2025, 15:17 | Обновлено 25 марта 2025, 15:18
1166
3
Ярослав Ракицкий может присоединиться к Черноморцу. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может вернуться в большой футбол. Новый тренер «Черноморца» Александр Кучер пригласил бывшего одноклубника в свою команду.

Болельщики отнеслись к возможному возвращению футболиста неоднозначно. Ведь Ракицкий не играл с лета 2024 года.

CheMP: Ярик! сильно! ещё и с Кучером во главе))) кто знает, как дела у Чигринского?! вот это в центре была бы мощь!

Карабас Барабас: Берите Леоненко. Хуже уже не будет!

Игорь: Для Кучера это серьезное усиление, особенно в раздевалке.

Александр: Спасение не рядового Черноморца, вот главная задача.

николай соляник(nikosol): я считаю, что очень рано поставили крест на карьере Ракицкого! он еще может играть не плохо не один сезон в Премьер-лиге у нас!!

Illia Verigin: Кучер тщательно приступил к уничтожению Черноморца.

sania: Дрожи Шахтер!! Будет еще та «битва».

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Черноморец Одесса Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ярослав Ракицкий Александр Кучер реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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