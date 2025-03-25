Ярослав Ракицкий может присоединиться к Черноморцу. Реакция болельщиков
Бывший защитник донецкого «Шахтера» может возобновить карьеру
Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может вернуться в большой футбол. Новый тренер «Черноморца» Александр Кучер пригласил бывшего одноклубника в свою команду.
Болельщики отнеслись к возможному возвращению футболиста неоднозначно. Ведь Ракицкий не играл с лета 2024 года.
CheMP: Ярик! сильно! ещё и с Кучером во главе))) кто знает, как дела у Чигринского?! вот это в центре была бы мощь!
Карабас Барабас: Берите Леоненко. Хуже уже не будет!
Игорь: Для Кучера это серьезное усиление, особенно в раздевалке.
Александр: Спасение не рядового Черноморца, вот главная задача.
николай соляник(nikosol): я считаю, что очень рано поставили крест на карьере Ракицкого! он еще может играть не плохо не один сезон в Премьер-лиге у нас!!
Illia Verigin: Кучер тщательно приступил к уничтожению Черноморца.
sania: Дрожи Шахтер!! Будет еще та «битва».
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