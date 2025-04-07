Легендарный Модрич может покинуть Реал, но не Ла Лигу
На нападающего претендует «Вильярреал»
39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может летом покинуть клуб. У хорвата летом заканчивается контракт, который пока не продлен.
Этой ситуацией готов воспользоваться испанский «Вильярреал», который готов предложить хорвату контракт. Модрич рассматривает этот вариант, ведь ему обещают постоянную игровую практику, что для него очень важно перед предстоящим чемпионатом мира 2025.
Ранее сообщалось, что в уходе Модрича лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, ведь хочет отдать 10-й номер хорвата Килиану Мбаппе.
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