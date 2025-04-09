Футболист сборной Бразилии попросил боссов Реала о трансфере

Футболист сборной Бразилии нападающий Эндрик принял решение об уходе из «Реала».

По информации испанских СМИ, Эндрик уже сказал об этом руководству «сливочных». Причиной такого решения является то, что бразильцу не нравится роль в команде. Эндрик хочет иметь куда больше игровой практики. Бразилец хочет раскрыть свой потенциал, чтобы его вызвали в сборную Бразилии на чемпиона мира 2026 года.

«Реал» может рассмотреть уход Эндрика на правах аренды. В этом сезоне Эндрик провел 28 матчей и забил шесть голов.

Ранее Эндрик выразил опасения, что может не попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.