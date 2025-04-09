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  4. Футболист сборной Бразилии попросил боссов Реала о трансфере
Испания
09 апреля 2025, 02:16 |
33
0

Футболист сборной Бразилии попросил боссов Реала о трансфере

Эндрик хочет иметь больше игровой практики

09 апреля 2025, 02:16 |
33
0
Футболист сборной Бразилии попросил боссов Реала о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Футболист сборной Бразилии нападающий Эндрик принял решение об уходе из «Реала».

По информации испанских СМИ, Эндрик уже сказал об этом руководству «сливочных». Причиной такого решения является то, что бразильцу не нравится роль в команде. Эндрик хочет иметь куда больше игровой практики. Бразилец хочет раскрыть свой потенциал, чтобы его вызвали в сборную Бразилии на чемпиона мира 2026 года.

«Реал» может рассмотреть уход Эндрика на правах аренды. В этом сезоне Эндрик провел 28 матчей и забил шесть голов.

Ранее Эндрик выразил опасения, что может не попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

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Эндрик Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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